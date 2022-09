Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, o avertizare nowcasting Cod galben de ceata , valabila in mai multe zone din judetul Brasov. Avertizarea Cod galben de ceata vizeaza mai multe localitați din județul Brasov, unde vizibilitatea pe drumuri este scazuta. Potrivit ANM , pana la ora 09:00, se va semnala ceata, care determina reducerea vizibilitații sub 200 m și izolat sub 50 m. Sunt vizate localitatile: Fagaraș, Codlea, Ghimbav, Dumbravița, Șinca, Mandra, Voila, Șercaia, Viștea, Ucea, Parau, Beclean. Avetizarea de Cod Galben de ceața este valabila și pentru județele…