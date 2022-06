Stiri pe aceeasi tema

Jucatoarea americana Coco Gauff, locul 23 WTA si cap de serie numarul 18, s-a calificat, marti, in semifinalele turneului de la Roland Garros, anunța news.ro.

Jucatoarea poloneza Iga Swiatek a ajuns la a 32-a victorie consecutiva si s-a calificat in sferturi la Roland Garros, potrivit news.ro.

Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka (15 WTA, favorita nr. 15) a fost eliminata vineri seara, in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a cedat in trei seturi, 4-6, 7-5, 7-6 (10/5), in fata elvetiencei Jil Teichmann (24 WTA, favorita nr. 23), potrivit Agerpres.

Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a fost invinsa de elvetianca Belinda Bencic, cu 6-2, 6-4, miercuri, la Paris, in runda a doua a turneului de tenis de Mare Slem de la Roland Garros, conform Agerpres.

Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse a fost invinsa fara drept de apel de belgianca Elise Mertens, cap de serie numarul 31, duminica, in prima runda a turneului de Mare Slem de la Roland Garros.

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, 19 WTA, campioana din 2018, ar putea juca impotriva liderului mondial, poloneza Iga Swiatek, in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros, conform tragerii la sorti efectuate joi la Paris, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, joi, la Paris, pe japoneza Nao Hibino, cu 7-6 (5), 6-4.

Jucatoarea rusa de tenis Anastasia Pavliucenkova, locul 21 WTA, va rata restul sezonului, din cauza unei accidentari, informeaza agentia Reuters, citata de lefigaro.fr.