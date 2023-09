Stiri pe aceeasi tema

- Tanara jucatoare americana de tenis Coco Gauff (19 ani) a cucerit primul sau titlu de Mare Slem din cariera, sambata, la New York, dupa ce a invins-o pe belarusa Arina Sabalenka, in trei seturi, cu 2-6, 6-3, 6-2, in finala turneului US Open, transmite Agerpres.

- In finala de la US Open, sportiva americana Coco Gauff (19 ani, 6 WTA) a invins-o, duminica dimineața, pe bielorusa Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA), scor 2-6, 6-3, 6-2, și a cucerit in premiera un trofeu de Mare Șlem, informeaza Gazeta Sporturilor.Dupa un prim set caștigat clar de sportiva din Belarus,…

- Sportiva americana Coco Gauff, locul 6 WTA, a castigat turneul US Open, invingand-o in finala pe belarusa Arina Sabalenka, numarul 2 mondial, informeaza news.ro.Gauff, in varsta de 19 ani, s-a impus in finala cu scorul de 2-6, 6-3, 6-2, in doua ore si sase minute. Coco Gauff a obtinut 3 milioane…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff (19 ani), s-a calificat in premiera in finala US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, dupa o victorie in doua seturi, 6-4, 7-5, obtinuta joi in fata cehoaicei Karolina Muchova, la capatul unui meci intrerupt timp de 50 de minute de militanti ecologisti.Gauff,…

- Coco Gauff (19 ani) s-a calificat in premiera in finala US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, dupa o victorie in doua seturi, 6-4, 7-5, obtinuta joi in fata cehoaicei Karolina Muchova. Gauff, numarul 6 mondial, este cea mai tanara reprezentanta a Statelor Unite calificata in finala la US Open,…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numarul unu mondial si detinatorul titlului la US Open, s-a calificat in semifinalele ultimului turneu de Mare Slam din 2023, dupa ce l-a invins in trei seturi, scor 6-3, 6-2, 6-4, pe germanul Alexander Zverev, campionul olimpic en titre. Alcaraz il va avea ca adversar…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, liderul mondial si campioana en titre, s-a calificat in optimile de finala la US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe slovena Kaja Juvan cu 6-0, 6-1, vineri la Flushing Meadows, informeaza AFP.Swiatek s-a impus in doar 49 de…

- Simona Halep, care nu a mai jucat de un an, dupa ce a fost suspendata in urma acuzațiilor de dopaj, a iesit din top 1000 WTA, dupa ce a coborat 562 de locuri in clasamentul WTA, dat publicitatii luni. Ea este acum pe locul 1140, cu 10 de puncte, scrie News.ro.Sorana Cirstea este jucatoarea romana cel…