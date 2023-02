„Cocaina roz” inundă Europa Autoritatile politienesti din mai multe state europene au atras atentia asupra unui fenomen ingrijorator: cresterea consumului de “cocaina roz”, cunoscuta sub denumirea de „Tusibi” sau „El Tusi”. Toxicologii atrag atentia ca drogul, care de multe ori nu contine cocaina,este un amestec de ketamine și amfetamine sau MDMA, imbunatațit cu halucinogene precum mescaline, astfel incat consumatorii sa experimenteze episoade psihotice sau delirante. Reprezentanti ai unor departamente de combatere a traficului de droguri din Europa sustin ca pudra roz devine din ce in ce mai des intalnita la festivalurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

