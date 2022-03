Stiri pe aceeasi tema

- Federatia internationala de volei (FIVB) a anunțat, marți, ca va retrage Rusiei organizarea Campionatului Mondial de volei masculin programat in perioada 26 august – 11 septembrie in Rusia va fi mutat intr-o alta tara, informeaza L’Equipe, citat de Agerpres . „Consiliul de administratie al FIVB a ajuns…

- Au fost valuri de proteste joi seara in Capitala Moscova, la Sankt-Petersburg și in alte 50 de orașe din Rusia, dupa decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina. Peste 1.500 de manifestanți au fost arestați. Cei mai mulți s-au strans in Piața Pușkin, din Moscova, potrivit informatiilor transmise…

- Peste 700 de persoane care manifestau impotriva invaziei ruse in Ucraina au fost arestate joi la Moscova si Sankt-Petersburg, pe motiv ca au incalcat interdictia pentru adunari decretata de autoritatile ruse. Proteste au avut loc in 40 de orașe din Federația Rusa. Sute de protestatari au fost arestati…

- Numerosi manifestanti au protestat joi, 24 februarie, in orase si capitale din Europa la Berlin, Paris, Roma, Varsovia, Madrid sau Istanbul , impotriva invaziei ruse din Ucraina, transmite AFP.Proteste au avut loc si in Rusia, la Moscova si la Sankt Petersburg, in pofida interdictiei impuse de autoritati.…

- Rubla rusa s-a depreciat cu 10% joi dimineața, dupa ce Vladimir Putin a anunțat începerea acțiunii militare în Ucraina. Bursele din Moscova și Sankt Petersburg și-au suspendat pe termen nelimitat tranzacționarea pe piețele pe care le opereaza, transmite profit.ro. Moneda rusa…

- Sunt foarte ingrijorat de situatia de pe teren, a declarat presedintele francez la Tourcoing, in nordul Frantei, in marja unei reuniuni a ministrilor de Interne din UE.Prioritatea pentru mine in problema ucraineana si dialogul cu Rusia este o dezescaladare si gasirea termenilor politici pentru o iesire…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lansat marti un apel la legaturi mai strânse între fostele republici componente ale Uniunii Sovietice, la 30 de ani dupa dezmembrarea acesteia, transmite dpa, potrivit Agerpres.La Summitul informal al liderilor tarilor din Comunitatea Statelor Independente…