Coana Vio Douazeci-Douazeci si Generatia Fifty-Fifty Cu tanti Vio ramane cum am stabilit, cand a scos-o Dragnea din ghergheful lui politic. Ca europarlamentar, coana Dancila a fost o precupeata de duty-free, care confunda cursa de avion Bruxelles – Bucuresti cu rata Rosiori – Videle. Iar ca prim-ministru, Viorica reprezinta un triumf al folclorului. In sfarsit, o cantareata de muzica populara conduce […]

Sursa articol si foto: enational.ro

