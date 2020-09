Candidații Coaliției pentru Maramureș pentru funcțiile de primar in localitațile de pe Valea Tisei: Sapanța, Sarasau, Campulung la Tisa și Remeți au fost lansați in cursa electorala, in Sapanța, in prezența copreședintelui Coaliției, Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș. Ioan Braicu, candidatul Coaliției pentru Maramureș pentru Primaria Sapanța a declarat ca are incredere ca nu va dezamagi, deoarece crede in competențele echipei pe care o propune sapanțenilor. ”Am o echipa de 17 consilieri, oameni ai locului, alaturi de care imi doresc sa construiesc o viața mai buna pentru…