Coaliția menține compensarea cu 50 de bani și la motorină și la benzină Coaliția PSD-PNL-UDMR a decis luni sa mențina masura compensarii cu 50 de bani pe litru pana la finalul anului atat la benzina, cat și la motorina, au declarat pentru G4Media surse politice. Liberalii ar fi vrut ca respectiva compensare de 50 de bani sa fie pastrata doar pentru motorina, dat fiind ca prețul benzinei a scazut in ultima luna. Impactul de pana acum al masurii a fost de circa 175 de milioane de lei pe luna, potrivit surselor G4Media. Masura compensarii prețului la carburanți ar urma sa expire la 30 septembrie, iar coaliția trebuie sa decida daca va fi prelungita sau nu. UDMR ar fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

