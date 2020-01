Coalitia guvernamentala din Norvegia s-a destramat luni, dupa ce formatiunea de dreapta populista Partidul Progresului s-a retras din executiv in urma deciziei premierului conservator Erna Solberg de a repatria o femeie jihadista care avea cetatenie norvegiana, relateaza Reuters si DPA. Femeia, de origine pakistaneza, a parasit Norvegia in anul 2013 pentru a se alatura gruparii Statul Islamic (SI). Ea a fost repatriata in Norvegia vineri impreuna cu cei doi copii ai ei din tabara siriana de refugiati controlata de kurzi Al-Hol. Guvernul de la Oslo si-a motivat decizia pe baza unor informatii conform…