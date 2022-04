Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele CCR a informat, luni, printr-o scrisoare, Parlamentul Romaniei, despre expirarea mandatului sau, in data de 10 iunie 2022. Legea 47/1992 prevede ca numirea unui nou judecator trebuie efectuata cu cel putin o luna inainte de incetarea mandatului judecatorului predecesor. Biroul Permanent…

- Legea prin care s-au anulat pensiile speciale ale parlamentarilor este neconstitutionala. Din ce spun surse CCR, motivele pentru care legea este neconstitutionala sunt unele extrinseci. Adica, intreaga procedura parlamentara pentru adoptarea legii a fost neconstitutionala. Nu au fost respectate…

- Registrul Auto Roman, alaturi de fermierii și apicultorii care solicita eliberarea carții de identitate a vehiculului (CIV) și efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP) la domiciliu sau locul de garare al acestora. Echipele RAR se deplaseaza continuu pe tot teritoriul țarii cu autolaboratoarele…

- Casa Județeana de Pensii (CJP) Brașov a finalizat prima mare etapa de evaluare a dosarelor de pensii. In prezent, in toate casele teritoriale de pensii din Romania, inclusiv la Brasov, se desfasoara o ampla actiune de verificare, completare, pregatire, transpunere in format elecronic, adica de evaluare…

- Consilierul local Dan Ciobanica este acuzat de incompatibilitate tocmai de un coleg de la Partidul Verde. Totul ar fi pornit de la faptul ca Ciobanica, concomitent cu fotoliul de consilier local ocupa și cel de director al Parcului Industrial, unde acționar majoritar e Primaria Bistrița. Agenția Naționala…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ pentru modificarea Legii 134/2010 privind Codul de procedura civila. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul polonez al justitiei, Zbigniew Ziobro, a anuntat marti revizuirea legii ce reglementeaza divorturile prin modificari ce vor ingreuna acest proces, mai ales in cazul sotilor care au copii minori.

- Decontarea catre furnizori a sumelor rezultate din aplicarea schemei de sprijin, adica acea cunoscuta compensare, se va realiza de catre Agenția Naționala de Plați și Inspecție Sociala (ANPIS) pentru clienții casnici și de catre Ministerul Energiei pentru IMM-uri, cabinete medicale individuale și alte…