Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD-PNL-UDMR urmeaza sa convina vineri asupra formei finale a proiectului legii offshore, care apoi va merge in Parlament, a anuntat vicepremierul Kelemen Hunor marți seara, 12 aprilie, la B1TV. El a precizat ca exploatarea gazelor din Marea Neagra ar putea incepe in 2026. „Am discutat si astazi…

- Modificarea Legii offshore a fost accelerata de coaliția guvernamentala Foto: facebook.com/cameradeputatilor Modificarea Legii offshore, care reglementeaza exploatarea gazelor naturale în Marea Neagra, a fost accelerata de coaliția guvernamentala, dupa ce forma finala a fost agreata pâna…

- „Coalitia PSD-PNL ne arata ca nu stie sa guverneze. Vedem pe zi ce trece ca distrug orice perspectiva de investitii in domeniul energetic. Cu un razboi la granita, e necesar sa actionam urgent si sistematic pe toate fronturile pentru a ne atinge securitatea aprovizionarii cu produse energetice. Vestea…

- Presedintele Senatului și al PNL, Florin Citu, a declarat miercuri, 9 martie, ca toate partidele din coalitia de guvernare vor adoptarea legii offshore pentru gazele din Marea Neagra in procedura de urgenta, iar proiectul va trece prin Parlament printr-o procedura de urgenta. „O sa avem legea offshore.…

- Ministrul PSD al Economiei, Florin Spataru, a facut miercuri, 9 martie, un „apel catre decidenti si parlamentari” de grabire a aprobarii Legii offshore pentru extragerea gazelor romanești din Marea Neagra, in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina.„Fac apel catre toți decidenții politici si catre…

- Razboiul pornit de Federatia Rusa in Ucraina continua sa vina cu noi consecinte pentru intreaga Europa. Pretul alimentelor de baza va creste in perioada urmatoare, iar cel la energie electrica si la gaze continua sa urce vertiginos. In fata acestui val de scumpiri, Romania trebuie sa vina repede cu…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la Parlament, ca legea „onshore” este la fel de importanta ca și legea „offshore” și se așteapta ca Romgazul sa vina cu un plan mai indrazneț pentru anul acesta. „Vorbim de legea offshore și onshore. Daca vorbim doar de offshore știm ca vom scoate…

- Conform unor surse politice, sedinta coalitiei va avea loc la ora 17.00, la Parlament, urmand a se discuta despre masuri in energie. De altfel, despre masurile care vor fi luate in perioada urmatoare in contextul facturilor ridicate la energie electrica si gaze naturale a vorbit, duminica, ministrul…