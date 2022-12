Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce țara sa a fost refuzata la Schengen, președintele Bulgariei este invitat la Viena, la celebrul concert de Anul Nou. Rumen Radev a anunțat ca va lua parte la interpretare in prima zi a anului viitor. Concertul de Anul Nou al Orchestrei Filarmonice din Viena este cel mai popular concert de Anul…

- Craciunul este o sarbatoare incarcata de superstiții și in popor circula diverse informații legate de ceea ce trebuie sa mancam in Ajun de Craciun pentru a fi sanatoși tot anul urmator. Ca sunt adevarate sau nu – doar se cheama superstiții! – ramane sa le verificați in timp, insa anumite tradiții și…

- Magazinele din centrul comercial Promenada Mall vor avea un program de funcționare special cu ocazia sarbatorilor de iarna. 25 decembrie și 1 ianuarie 2023 sunt zile libere, anunța reprezentanții mall-ului, care gazduiește peste 150 de magazine. Pe 24.12.2022 și pe 31.12.2022, in ajunul Craciunului…

- Penny, unul dintre cei mai importanți retaileri din Romania, a comunicat programul magazinelor de Craciun și Anul Nou. Acestea vor fi inchise in zilele de 25 decembrie și 1 ianuarie 2023. Cu ocazia sarbatorilor de iarna, magazinele PENNY vor avea urmatorul program de funcționare: 19.12 – 23.12.2022:…

- In perioada Sarbatorilor de iarna, angajații magazinelor Lidl vor fi liberi pe 25 și 26 decembrie 2022, cu ocazia Craciunului, dar și de Anul Nou pe 1 ianuarie 2023, cand magazinele sunt inchise, a comunicat retailerul. Iata care este programul de funcționare cele peste 300 de magazine deținute de Lidlin…

- Fostul primar al Capitalei a avut sorți de izbanda cu contestația depusa privind anularea condamnarii. Curtea de Apel București a admis, in principiu, anularea. „In baza art. 431 Cod de procedura penala, admite in principiu contestatia in anulare formulata de contestatorul-condamnat Oprescu Sorin Mircea…

- Printre lansare de sateliți in spațiu și negocieri cu Twitter, Elon Musk și-a gasit timp sa creioneze planuri de pace nesolicitate pentru Taiwan și Ucraina, starnind iritare și la Washington.