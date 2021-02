Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, joi, o hotarare care prevede exceptiile de la obligatia persoanelor care sosesc in Romania din zonele cu risc epidemiologic ridicat sa prezinte certificatul unui test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inainte, printre acestea fiind copiii sub 3 ani si cei care au efectuat in urma cu 10 zile a doua doza de vaccin anti-COVID-19. Documentul precizeaza si ca masurile privind prezentarea certificatului unui test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2 si exceptiile intra in vigoare la 12 februarie, ora 0. Hotararea…