Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19 in Romania a devenit o problema de sanatate stabila ce nu mai constituie o urgenta, transmite Guvernul intr-un comunicat. Comitetul Național pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat incetarea starii de risc epidemiologic si biologic generata de pandemia de COVID-19. Premierul Marcel Ciolacu…

- Guvernul anunta, miercuri, intr-un comunicat oficial, ca premierul Marcel Ciolacu a convocat marti seara, in sistem hibrid, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. iar in sedinta a fost aprobata hotararea privind incetarea starii de risc epidemiologic si biologic generata de pandemia de COVID-19,…

- COVID-19. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat incetarea starii de risc epidemiologic si biologic generata de pandemia de COVID-19.Conform unui comunicat transmis miercuri de Guvern, premierul Marcel Ciolacu a convocat marti seara, in sistem hibrid, Comitetul National pentru…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a stabilit ca pandemia de Covid, in Romania, a incetat. CNSU a luat aceasta decizie in seara de 27 iunie 2023. Ședința CNSU s-a desfașurat in sistem hibrid, la cererea premierului Marcel Ciolacu. “In reuniunea CNSU a fost aprobata hotararea privind…

- Premierul Marcel Ciolacu a convocat aseara, in sistem hibrid, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.In reuniunea CNSU a fost aprobata hotararea privind incetarea starii de risc epidemiologic si biologic generata de pandemia de COVID 19 si aplicabilitatea art. 1 din Hotararea Comitetului National…

- Aproximativ 30% din afecțiunile diareice și 20% din infecțiile respiratorii pot fi prevenite printr-o igiena corecta a mainilor, precizeaza Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Cu ocazia Zilei Mondiale a Igienei Mainilor (anual, la 5 mai), INSP recomanda spalatul pe maini temeinic, cu mult…

- Oficiul Federal de Sanatate Publica din Elveția spune acum ca „in principiu, nu este recomandata nicio vaccinare impotriva COVID-19 pentru primavara/vara 2023”. De asemenea, nici persoanelor desemnate cu risc ridicat nu li se recomanda sa se vaccineze impotriva COVID-19, potrivit autoritaților. Oficialii…

- In legatura cu evoluția Covid, ministrul Sanatații a declarat ca ”avem circa 1.200 de cazuri noi pe zi și intre 10 și 20 de decese zilnic”. Pentru a face fața creșterii numarului de cazuri confirmate, ministrul Sanatații a precizat ca a achiziționat ”antivirale care au devenit disponibile”. In ultima…