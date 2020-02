Stiri pe aceeasi tema

- Bucharest, Feb 4 /Agerpres/ - The National Weather Administration (ANM) issued a code orange warning for heavy showers valid through 23:00hrs in nine northern and western counties and two code yellow warnings for snow and blowing snow for more than half of Romania.According to the meteorologists,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua avertizari cod portaliu, respectiv cod galben, anunțand ploi și ninsori abundente. Avertizarea meteo intra in vigoare la ora 13.00 și este valabila pana maine, 5 februarie, la ora 8.00. ANM a emis o avertizare cod portocaliu pentru zona…

- Marți, incepand cu ora 15:00 și pana la ora 23:00, specialiștii de la ANM, au emis cod PORTOCALIU de precipitații, in 9 județe din țara, unde se vor inregistra precipitații abundente și se vor acumula local 40-50l/mp. Județele vizate sunt: Cluj, Salaj, Bihor, Arad, Hunedoara, Timiș, Maramureș,…

- Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari era, in decembrie 2019, de 965.962 persoane, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Din totalul beneficiarilor de indemnizatie sociala inregistrati in decembrie, 803.340 erau pensionari din sistemul public…

- Conform prognozei emise, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pâna la ora 20:00, în zonele joase din judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis, Hunedoara, Cluj si Bistrita-Nasaud se va semnala ceata iar vizibilitatea va fi redusa, local, sub 200 de metri. În…

- Deputatul Ionuț Simionca i-a cerut premierului Ludovic Orban desființarea pensiilor speciale și folosirea banilor astfel economisiți pentru construcția Autostrazii Nordului. Printr-o declarație politica susținuta astazi in Parlament, deputatul PMP de Bistrița-Nasaud, Ionuț Simionca, i-a cerut premierului…

- Cea mai mare pensie din sistemul public de stat calculata pentru luna octombrie 2019 de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) are un cuantum brut de 33.235 lei, iar beneficiarul apartine de una din Casele locale de Pensii din Bucuresti. Intr-un top al celor mai mari pensii publice platite…

