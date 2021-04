Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 952.803 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 850.672 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.156 cazuri noi de…

- Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 919.794 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 825.208 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.651 cazuri noi de…

- Social 385 de cazuri de COVID-19 cu cele 3 tulpini, la nivel național/ Județul Teleorman inregistreaza un caz de infecție cu tulpina britanica martie 16, 2021 12:53 385 de cazuri cu noile tulpini ale virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in 62% din județele țarii, pana la data de 14 martie, conform…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a declarat, joi dimineața, ca „nu se vad efecte devastatoare” ale tulpinii britanice, așa cum s-a intamplat in Marea Britanie, unde virusul s-a raspandit rapid. „Deocamdata in Romania vedem ca tulpina britanica este oarecum sub control, nu vedem efectele devastatoare.…

- Potrivit Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), noua tulpina COVID circula deja pe jumatate din teritoriul Romaniei și este foarte posibil ca in scurt timp sa se extinda in toata țara. ”Ministerul Sanatatii a fost informat astazi, de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP) –…

- Il ultimele 24 de ore in Romania au fost depistate 2.797 de noi cazuri de infectari cu coronavirus, bilanțul total de la inceputul epidemiei ajungand astfel la 749.434. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.337. Dintre acestea, 937 sunt internate…

- Pana astazi, 1 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 730.056 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 675.767 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.313 cazuri noi…

- Pana astazi, 29 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 724.250 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 669.175 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.737 cazuri noi…