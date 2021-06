CNN: Sezonul de gripă care va urma ar putea fi cel mai rău văzut vreodată. Iată de ce Urmatorul sezon de gripa va fi ieșit din comun. Chiar daca, pe când coronavirusul devasta populații de pe tot globul, omorând 4 milioane de oameni, doctorii și oficialii din sistemele de sanatate au observat ca altceva lipsea: aproape ca nu exista gripa, scrie CNN.



Un singur copil a murit de gripa în acest an în SUA. În 2019-20 au fost 199 de decese din cauza gripei la copii și 144 în sezonul dinainte. Cazurile de gripa, numarate de obicei cu zecile de milioane, au fost doar câteva mii în SUA în acest an.



„Gripa n-a fost nicaieri,…

Sursa articol: hotnews.ro

