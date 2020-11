Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de presa Associated Press si posturile de televiziune CNN si NBC l-au dat sambata castigator pe candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden. Dupa calcularea voturilor obținute de candidatul democrat in statul Pennsylvania, Joe Biden obține scorul electoral necesar accederii in funcția…

- Joe Biden se apropie tot mai mult de victorie, iar daca e anuntat castigator printre primii cu care va trebui sa vorbeasca este un adversar politic, dar si un veteran in Senat ca el insusi, si anume liderul Majoritatii din Senat, republicanul Mitch McConnell, relateaza CNN.

- Joe Biden a castigat miercuri in statele-cheie Michigan si Wisconsin, recucerind o parte importanta a "zidului albastru' pierdut de democrati la alegerile prezidentiale din Statele Unite de acum patru ani si reducandu-i mult sansele de realegere presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump,…

- In acest moment in America sondajele s-au inchis in toata țara și rezultatele incep sa fie numarate. Incepand cu 3:15, ora locala, Joe Biden are 238 de voturi la Colegiul Electoral, iar Donald Trump are 213. Datele sunt facute baza proiecțiilor Associated Press. Trump vs Biden. Exit-pollul alegerilor…

- Donald Trump avea 70 de ani in ianuarie 2017, cand si-a preluat mandatul, devenind cel mai in varsta presedinte din istoria Statelor Unite, relateaza DPA, care face o trecere in revista a celor mai batrani lideri de la Casa Alba. Insa daca Joe Biden va castiga alegerile de marti, va depasi acest record.…

- Presedintia lui Donald Trump a insemnat o perioada dificila pentru relatiile dintre Statele Unite si Germania, un aliat traditional al SUA devenit 'sac de box' al magnatului instalat la Casa Alba. A avut insa dreptate Trump sa aleaga lupta si, dincolo de aceasta, poate o victorie eventuala a democratului…