Stiri pe aceeasi tema

- Sabotorii ucraineni au patruns joi dimineața in zona de granița a regiunii Briansk, a declarat guvenatorul regiunii Aleksandr Bogomaz. Potrivit unor informații de ultima ora, ei au patruns in doua sate, unde au loc lupte in desfasurare. FSB a confirmat ca in zona de frontiera se desfașoara o operațiune…

- „Era evident ca Joe Biden va ajunge in Ucraina. Ținta era vizita in Ucraina. Trebuia sa marcheze un an . S-a intors la Varsovia si a spus ceva ce era firesc. Este o regula veche: cand esti slab, trebuie sa te faci puternic.Rusia isi face vant cu coada, sigur ca e o tara foarte mare, cu o economie nu…

- Nici macar adolescenții nu sunt scutiți de politica de toleranța zero a Rusiei fața de discursul impotriva razboiului din Ucraina. Mulți au suportat consecințe juridice pentru micile lor gesturi de revolta, arata o investigație a site-ului rus independent Verstka.In 2022, cel puțin șapte persoane sub…

- Fostul premier israelian, Naftali Bennett, dezvaluie in premiera, in cadrul unui interviu publicat pe canalul sau de You Tube, detalii despre cum s-au desfașurat negocierile intre Rusia și Ucraina.

- Pentru un slabit eficient este nevoie sa ținem cont de cateva recomandari ale nutriționistului. Dr.Mihaela Bilic spune ca nu trebuie sa eliminam painea și fainoasele din viața noastra, ci doar sa știm cand și in ce cantitate sa le consumam.

- Eliberarea soldatilor a fost rezultatul negocierilor intense dintre Moscova si Kiev din ultimele zile, a declarat Ministerul rus al Apararii. Soldatii rusi eliberati vor fi transportati in capitala pentru reabilitare medicala si psihologica.Intre timp, presedintia ucraineana a raportat eliberarea de…

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat vineri Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie intr-un moment in care Moscova si-a inmultit masurile de stimulare a participarii la razboi, relateaza AFP, potrivit…

- UPDATE 1 Cel puțin 10 persoane au fost ucise in urma unor atacuri cu rachete rusești in ajunul Craciunului in orașul ucrainean Herson, relateaza CNN. Alte 58 de persoane au fost ranite in atacul pe care Kievul l-a condamnat ca fiind o crima gratuita. Guvernatorul regional al Hersonului, Iaroslav Yanushevych,…