CNN: Criticile aduse de G20 Rusiei arată ascensiunea unei noi puteri asiatice. Și nu este China Atunci cand liderii mondiali prezenți la summitul Grupului celor 20 de la Bali, Indonezia, au emis o declarație comuna de condamnare a razboiului Rusiei din Ucraina, o fraza cunoscuta a ieșit in evidența din documentul de 1.186 de pagini. „Epoca de astazi nu trebuie sa fie a razboiului”, se spune in declarație, reluand ceea ce premierul indian Narendra Modi i-a spus liderului rus Vladimir Putin in timpul unei intalniri fața in fața in septembrie, scrie CNN . Mass-media și oficialii din aceasta țara de 1,3 miliarde de locuitori s-au grabit sa revendice includerea citatului ca pe un semn ca cea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

