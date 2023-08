Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor (CNMC) solicita respingerea masurilor avansate in proiectul de Ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pe motiv ca acestea ar conduce la desfiintarea a „cel putin 61% dintre institutiile culturale” si ofera sprijin profesional Guvernului pentru realizarea de „masuri cu adevarat optime”, in contextul nevoii de a restrange cheltuielile cu aparatul propriu.