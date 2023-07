CNI o fi uitat de Sanatoriul Marila?

MARILA – Desi a finantat cu un milion de lei Studiul de Fezabilitate al noului sanatoriu, Compania de Investitii nu a mai dat nicio veste despre ce va urma in privinta acestui obiectiv! In februarie 2023, dupa ce o buna parte a sanatoriului de la Marila s-a prabușit sub greutatea a zeci de ani de nepasare, Compania Naționala de Investiții (CNI) a oferit detalii și despre investiția de modernizare a sanatoriului, pentru care a pus pe masa un milion de lei pentru un studiu de fezabilitate. „Procesul de implementare a investiției de la sanatoriul Marila este in curs de reluare, proiectantul trebuie…