Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a precizat, joi, dupa ce Federatia Solidaritatea Sanitara a acuzat "dezinformari" privind impactul vaccinarii in randul angajatilor din sanatate si asistenta sociala, ca o analiza a aratat ca, in ultimele patru saptamani, s-a inregistrat o scadere progresiva a cazurilor confirmate in randul personalului medical, cu peste 87% fata de ultima saptamana a anului 2020. "Precizam ca aceasta scadere este dubla fata de cea inregistrata in randul populatiei generale, in aceeasi perioada de timp", a transmis…