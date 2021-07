CNCAV: 12.082 s-au vaccinat în ultimele 24 de ore împotriva coronavirusului Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat ca in ultimele 24 de ore s-au vaccinat cu prima doza de vaccin 7.395 de persoane, iar rapelul l-au facut 4.687 de persoane. In total, conform autoritaților, 12.082 de persoane s-au vaccinat impotriva virusului ucigaș in ultimele 24 de ore. De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent au fost vaccinate cu schema completa 4.662.084. The post CNCAV: 12.082 s-au vaccinat in ultimele 24 de ore impotriva coronavirusului appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, joi, ca peste 25.000 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Potrivit CNCAV, 11.224 persoane au fost vaccinate cu prima doza si 14.375 cu cea de-a doua. In total, de la inceputul campaniei…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat sambata ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 39.000 de persoane, fiind inregistrate 22 de reactii adverse. Alte 143 de reactii sunt in curs de investigare. Potrivit CNCAV, 39.248 de persoane…

- Sub 50.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. DOCUMENTUL poate fi citit AICI 49.467 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. In total,…

- Peste 58.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. 58.102 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. In total, 4.440.483 de romani au fost vaccinați…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, vineri, ca peste 68.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, fiind raportate 38 de reactii adverse. Alte 154 de reactii sunt in curs de investigare. DOCUMENTUL poate fi…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca peste 54.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, fiind raportate 43 de reactii adverse. Alte 154 de reactii sunt in curs de investigare. Potrivit CNCAV, 54.065 de persoane au…

- Aproape 92.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, fiind inregistrate 130 de reactii adverse. Intr-unul din cazuri, a fost vorba despre o reactie severa, persoana respectiva fiind ulterior externata, in stare buna, a anuntat, miercuri, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, marti, ca aproape 89.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, fiind inregistrate 141 de reactii adverse. Alte 133 de reactii adverse sunt in curs de investigare. Potrivit…