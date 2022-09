Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Agentia Europeana pentru Energie Atomica cere instituirea unei zone de securitate in jurul Centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, urgent. Intr-un raport, dupa inspectarea zonei, se arata ca atacurile militare, de care se acuza reciproc Rusia și Ucraina, ar fi putut afecta sisteme și componente și…

- Comisia Naționala pentru Controlul Activitaților Nucleare (CNCAN) a anunțat marți, 6 septembrie, printr-un comunicat de presa, ca ”toate reactoarele nucleare de la centrala nuclearoelectrica Zaporojie sunt in stare sigura”, potrivit celor mai recente informații oficiale. Precizarile vin in contextul…

- Compania nucleara ucraineana lanseaza un avertisment dur. Exista riscul scurgerii de radiatii de la centrala Zaporojie. Energoatom a precizat ca rușii au bombardat de multe ori zona recent și ca exista riscul unui incendiu, dar și pericolul de scurgeri de radiații. ,,Infrastructura centralei a fost…

- Nu exista niciun pericol pentru Romania in ce privește riscul de radiații de la centrala nuclara Zaporojie din Ucraina. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a spus la Tema Zilei, pe TVR INFO, ca are discuții frecvente cu omologul sau ucrainean care l-a asigurat ca situația e sub control.

- Masuratorile la nivel național confirma valori normale ale nivelului de radiații. Este precizarea reprezentanților Comisiei Naționale pentru Controlul Activitaților Nucleare, dupa ce președintele Ucrainei a avertizat asupra riscului unei catastrofe nucleare la Zaporojie.

- Petre Min, consilier la Comisia Nationala pentru Controlul Activitaților Nucleare (CNCAN), a explicat la Digi24 ce informații oficiale au autoritațile romane despre situația de la centrala de la Zaporojie și a dat asigurari ca in acest moment situația radiologica este stabila și nu exista un pericol…

- Compania ucraineana de stat din domeniul energiei nucleare, Energoatom, a anunțat sambata ca in urma atacului cu rachete asupra zonei din apropierea centralei de la Zaporojie, exista „un risc serios” privind funcționarea in siguranța a unitații, relateaza publicația Kyiv Independent.