Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina și Rusia au inregistrat progrese semnificative in ceea ce privește un plan preliminar de pace in 15 puncte, inclusiv incetarea focului și retragerea trupelor ruse, daca Kievul este de acord sa-și reduca efectivele armate, conform publicației americane Financial Times. Potrivit acesteia, acordul…

- Ministrul de Externe Britanic, Elizabeth Truss, a declarat, intr-un interviu pentru CNN, ca Marea Britanie este „foarte ingrijorata” de o potențiala utilizare a armelor chimice de catre Rusia, in Ucraina, noteaza The Guardian. Oficialul a catalogat un astfel de gest al Moscovei, drept „o greșeala grava”.…

- Regatul Unit judeca Rusia dupa „fapte”, nu dupa „vorbe”, a avertizat miercuri ministrul britanic al Apararii Ben Wallace, care considera ca riscul unei invazii a armatei ruse in Ucraina persista in pofida celor mai recente anunturi de la Moscova.

- UPDATE: Ministrul de externe Dmytro Kuleba a declarat ca Rusia a ignorat cererile oficiale de a explica detasarea de trupe la granita. El a spus ca urmatorul pas este solicitarea unei intalniri in urmatoarele 48 de ore pentru transparența cu privire la planurile Rusiei. Rusia a negat orice plan de…

- Ben Wallace, ministrul britanic al apararii, a declarat, joi, ca Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, atragand atentia ca actiunile Kremlinului merg in directia gresita, in ciuda eforturilor de a gasi o solutie diplomatica, informeaza Reuters, citata de Agerpres .…

- Rusia a transmis miercuri Marii Britanii sa renunțe la retorica sancțiunilor când miniștrii de externe și al apararii se vor deplasa la Moscova pentru discuții pe tema tensiunilor legate de Ucraina sau, în caz contrar, întâlnirile vor fi probabil foarte scurte, scrie digi24.ro.…

- Rusia a recomandat miercuri Regatului Unit sa renunte la retorica sa cu privire la sanctiuni atunci cand ministrii sai de externe si apararii se vor deplasa la Moscova pentru discutii pe fondul tensiunilor legate de Ucraina, altfel, exista marea probabilitate ca intalnirile celor doi in capitala…

- Ministrul iranian de Externe Hossein Amirabdollahian a declarat ca un acord este posibil in viitorul apropiat daca alte parti vor arata ”buna-credinta”, in timp ce reprezentantul rus Mihail Ulianov a spus ca un grup de lucru face ”un progres incontestabil” in cea de-a opta runda de discutii. Discutiile…