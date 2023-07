Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada in care platforma informatica a asigurarilor de sanatate a inregistrat erori, CNAS anunța remedierea problemelor. Medicii de familie din Cluj semnaleaza, in continuare, disfuncționalitatea sistemului informatic, in detrimentul serviciilor oferite pacienților.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta, marti, ca Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) a fost stabilizata, dupa o perioada de fluctuatii, si functioneaza in parametri normali, potrivit News.ro.

- Furnizorii in contract cu casele de asigurari de sanatate pot inregistra serviciile acordate si in modul off-line, a anuntat miercuri Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in contextul in care in ultimele zile Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) a inregistrat unele disfunctionalitati,…

- Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) a inregistrat unele disfunctionalitati in ultimele zile. CNAS recomanda furnizorilor de servicii medicale ca, pana la remedierea problemelor, sa inregistreze serviciile prestate in modul off-line. ”In ultimele zile, Platforma Informatica a Asigurarilor…

- Probleme de funcționare a platformei de sanatate PIAS. Precizarile CNAS: serviciile acordate pot fi inregistrate off-line Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anunțat miercuri ca furnizorii in contract cu casele de asigurari de sanatate pot inregistra serviciile acordate si in modul off-line. Precizarile…

- De la 1 iulie, medicii de familie vor fi direct implicati in prevenirea diabetului, prin noul contract-cadru Incepand cu data de 1 iulie, odata cu implementarea noilor norme la Contractul cadru, medicina de familie este direct implicata in preventia diabetului prin stimulentele financiare pe care Casa…

- Noul contract-cadru al asigurarilor sociale de sanatate, adoptat, astazi de guvern si care va intra in vigoare de la 1 iulie, care ca principala componenta – preventia. In plus ofera bonificatii medicilor de familie care vor sa mearga in zonele rurale si reglementeaza pentru prima data plata in functie…

- Ar fi ajutați romanii care au nevoie de terapie daca psihologii ar incheia un contract direct cu Casa de Asigurari de Sanatate, cum cere Colegiul Psihologilor? Psihologul clinician Ermina Sorocianu susține ca sistemul actual de decontare a serviciilor psihologice incalca independența financiara și profesionala…