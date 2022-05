Este posibil ca, in baza noului contract-cadru din 2023, cei care nu se prezinta la medicul de familie pentru serviciile medicale de preventie ar putea fi sanctionati, a anuțat Adela Cojan, președinta Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). „Incepand cu noul contract-cadru, din anul 2023, vrem sa implementam, in special, pachetele de preventie, care vor deveni obligatorii si ne gandim inclusiv la elemente sanctionatorii (…) pentru cei care nu vin sa isi efectueze serviciile de preventie. Incercam sa responsabilizam populatia in legatura cu propria sanatate. Se practica in multe tari,…