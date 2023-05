CNAIR prezintă noua propunere de traseu pentru autostrada Ploiești-Brașov CNAIR a prezentat noua varianta de traseu pentru Autostrada Ploiești-Brașov, alternativa 3 avand o viteza de proiectare de 80 km/h. pentru o reducere semnificativa de cost, de la 8-9 miliarde de Euro in varianta inițiala ,,autostrada metrou" la aprox. 3-4 miliarde printr-un alt profil de circulație. Km 0+000 al Alternativei 3 se afla in zona km 68+100 al autostrazii A3 București – Ploiești... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar fi urmat sa cunoasca in al noualea cincinal - 1991-1995, perioada „de aur”, cu cea mai mare dezvoltare economica si sociala, declara fostul dictator Nicolae Ceaușescu inainte cu doar o luna de revoluția care i-a adus sfarșitul și in care au murit, potrivit cifrelor oficiale, peste 1.000 de…

- Ministrul finantelor, social-democratul Adrian Caciu spunea ca deficitul in privința colectarii veniturilor la bugetul de stat nu este de 20 de miliarde de lei, ci se situeaza la aproximativ 4,7 miliarde. El preciza ca și anul trecut au fost necesare masuri de ajustare a cheltuielilor, pe fondul unei…

- Proiectantul va prezenta o varianta optimizata de traseu pentru Autostrada Ploiești – Brașov pana la sfarșitul lunii aprilie, transmite secretarul de stat in Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu. El este optimist ca cea mai așteptata autostrada din Romania va fi construita in „timpul vieții noastre”…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a gazduit sambata seara, 1 aprilie 2023, concertul ansamblului Clarino, sub conducerea muzicala a profesorului și clarinetistului Emil Vișenescu, de la Universitatea Naționala de Muzica din București. In…

- Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Gabriel-Catalin Sopanda, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Zalau, ca schimburile comerciale dintre tara noastra si Ungaria au ajuns la un record de aproape 15 miliarde de euro in 2022, dupa ce anul anterior fusesera de 11 miliarde euro. "Obiectivul nostru…

- Centura Zalaului are doar 5,5 kilometri, iar lucrarile au fost demarate in 2020, cu un termen de execuție de 24 de luni. Doi ani mai tarziu, imaginile sunt dezolante. Proiectul este abia la 45 la suta, iar constructorul chinez responsabil nu da semne ca ar termina prea curand, iar CNAIR și Ministerul…

- In aceste povești din Regatul Maramureșului exprimam realismul absurd și va prezentam unele ipoteze intr-o maniera diferita, cu personaje fictive, dar inspirate din realitatea cetații. Din momentul primului episod am inceput un traseu inițiatic, un traseu in care prezentam o perspectiva asupra activitații…

- Mama celor trei copii de 2, 3 și 6 ani, care au murit dupa ce in locuința din Capitala in care se aflau a izbucnit un incendiu, a fost reținuta pentru ucidere din culpa și distrugere din culpa, conform procurorilor. Dupa mai multe ore de audieri, care au avut loc și marți și miercuri, mama celor trei…