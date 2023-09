Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pregateste o expertiza a viaductului de la Aciliu, de pe autostrada A 1 Deva-Sibiu, dat in folosinta in urma cu un deceniu. Jurnalistii de la Ziarul Unirea au scris ca pe unul dintre pilonii de sustinere a podului, care este cel mai…

- VIDEO: ACCIDENT MORTAL pe Autostrada A1, la Sibiu. O persoana a DECEDAT dupa un impact intre doua autocamioane Un accident mortal s-a produs marți dimineața, in jurul orei 06:00, pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș, in zona municipiului Sibiu. O persoana a decedat dupa un impact intre doua TIR-uri. Centrul…

- FOTO VIDEO| ACCIDENT produs pe autostrada A1, la ieșirea spre Mediaș: Autocamion inmatriculat in Alba, implicat in eveniment ACCIDENT produs pe autostrada A1, la ieșirea spre Mediaș: Autocamion inmatriculat in Alba, implicat in eveniment Accidentul rutier de luni dupa amiaza de pe Autostrada A1, la…

- FOTO VIDEO: Autocamion inmatriculat in Alba, implicat intr-un accident produs pe A1. Traficul este blocat Doua autocamioane au fost implicate intr-un accident rutier produs luni dupa amiaza pe Autostrada A1, la ieșirea spre Mediaș, pe sensul Sibiu – Deva. Unul dintre TIR-uri a strapuns gardul de protecție…

- Mai multe lucrari de reparații și restricții de trafic pe autostrazi și drumuri naționale din Romania au loc miercuri și joi. Sunt restricții pe A1 Sibiu – Deva, A10 Sebeș-Turda și A3 București-Ploiești. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca miercuri au loc lucrari…