Stiri pe aceeasi tema

- Opt transporturi agabaritice vor parcurge un traseu cuprins intre Negoiesti Prahova si Otopeni, in urmatoarele trei zile, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat, potrivit Agerpres. Vehiculele, a caror latime maxima este de 2,55 metri, se…

- Lotul acesta trebuia dat in trafic la mijlocul lunii august, „la pachet” cu lotul 4, de la Ilia la Deva, pe care se circula acum. Unele deficiențe au dus la rezilierea contractului și la efectuarea unei expertize. La un moment dat, CNAIR a anunțat ca lotul „muzeu” se poate da in trafic in…

- Franta reglementeaza circulația trotinetelor electrice prin introducerea in Codul Rutier a unor reguli clare precum limitarea vitezei, varsta minima de 12 ani, interzicerea folosirii caștilor audio sau a circulației pe trotuar, anunța Secretariatul de Stat pentru Transporturi,

- Parapetele pe rulouri reprezinta un sistem de protectie inovativ conceput pentru a evita evenimentele rutiere soldate cu leziuni mortale, datorita capacitatii acestora de dispersare a energiilor in lungul parapetelui, cu ajutorul rolelor. Vehiculele care intra in contact cu acest sistem de…

- O fetita in virsta de 12 ani, din Piatra Neamt, a disparut, vineri, 25 octombrie. Ea a plecat de la scoala in jurul orei 13, dar nu a mai ajuns acasa. Politistii sint in alerta maxima si cer ajutorul populatiei. “Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și cei ai Poliției municipiului Piatra…

- Autovehicule pentru transportul de persoane sau marfuri vor fi oprite pentru control, in aceasta saptamana, de politistii rutieri. Activitatile sunt desfașurate simultan in toate statele membre ale U.E. Pe parcursul saptamanii 14 – 20 octombrie a.c., Directia Rutiera a Politiei Romane coordoneaza, la…

- Doua transporturi cu depasiri ale maselor si dimensiunilor rutiere maxime au loc, incepand de joi si pana sambata, intre Portul Oltenita si intersectia dintre Centura Bucuresti si Drumul Judetean 401, informeaza Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit Agerpres.…

- Transportul special are ca loc de plecare intersectia dintre Centura Bucuresti si Drumul Judetean 104, si traseul Centura Bucuresti - DN4 - Oltenita - DN4 - Port Oltenita. Vehiculul transporta un rezervor presurizat destinat gazelor lichefiate produs la Bucuresti s destinat exportului.…