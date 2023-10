CNAIR – Două oferte depuse pentru proiectarea pasajelor pietonale subterane din Ilfov Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat, marți, ca exista doua firme care au depus oferte pentru proiectarea a noua pasaje pietonale subterane pe reteaua rutiera din judetul Ilfov. Cele doua sunt companiile Like Consulting SRL si TQM Management SRL. Pasajele urmeaza sa fie construite pe DN1 (km 28+730) la intersectia cu DJ101B (km 12+100), in localitatea Tancabesti, DN2 (km 15+800), in localitatea Afumati, DN2, la intersectiile cu str. Fagului si str. Revolutiei, in localitatea Afumati, DN4 (km 7+805), in localitatea Popesti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

