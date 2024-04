Vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat procedura de licitatie a contractelor pentru constructia a trei noduri rutiere in judetul Ilfov. Anunțul CNAIR cu privire la inițierea procedurilor pentru licitație a fost facut de catre directorul general, Cristian Pistol. „Am demarat astazi procedura de licitatie a contractelor pentru constructia a trei noduri rutiere in judetul Ilfov! Am transmis deja la ANAP documentatia de atribuire pentru contractele in baza carora vor fi proiectate si construite: sensul giratoriu la intersectia DN6 cu DJ401A, in orasul…