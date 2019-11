Stiri pe aceeasi tema

- Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva nu va fi deschis circulatiei pana cand nu se rezolva problemele tehnice la podul peste raul Mures, a afirmat, pentru Agerpres, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Sorin Scarlat.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat la inceputul acestei saptamani un contract in valoare de 133.000 de lei pentru realizarea exepertizei tehnice a lucrarilor de pe lotul 3 al Autostrazii Lugoj – Deva. „La inceputul acestei saptamani CNAIR SA a semnat cu Iptana…

- CNAIR a semnat la inceputul saptamanii un contract de 133 de mii de lei cu Iptana SA pentru atribuirea serviciilor de expertiza aferente lucrarilor de pe lotul 3 al autostrazii Lugoj - Deva , potrivit unui comunicat.Citește și: Noi declarații facute de Dan Barna! ‘ Am votat pentru claritate…

- Lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, intre localitatile Ilia si nodul rutier de la Holdea, ar putea fi deschis traficului peste aproximativ doua saptamani, susține ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Expertiza comandata de Compania Nationala de Infrastructura Rutiera se apropie de finalizare, a precizat…

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a declarat ca a cerut conducerii CNAIR ca expertiza privind crapaturile la Lotul 3 al austostrazii Lugoj – Deva sa vina cel tarziu in doua saptamani pentru a analiza cand va putea fi data in exploatare autostrada. „Vedem ce ne va reliefa aceasta expertiza. Eu le-am…

- 'Astazi la ora 15:00 va veni antreprenorul la sediul ministerului. Domnul Sorin Scarlat (directorul general al CNAIR - n.r.) a fost joi pe autostrada, stiti ca dadusem termenul acela de 10 zile pentru a remedia lucrurile pentru a fi data in trafic autostrada. Astazi sunt doua scenarii: fie semnam…

- Vești bune pentru șoferi. Dupa o serie de balbaieli din partea reprezentanților CNAIR, astazi a inceput recepția celor 800 de metri din lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, respectiv a bretelelor de descarcare a autostrazii de la Ilia, scrie Adevarul.ro. Astfel, lotul 4, care are o lungime de 22 kilometri,…

Lotul 4 Lugoj – Deva de pe A1, cu o lungime de 22 km, intre Soimus si Ilia, in judetul Hunedoara, a fost receptionat, dar nu poate fi deschis circulatiei...