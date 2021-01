Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis printr-un comunicat de presa, ca vineri, in prezenta ministrului Transporturilor, Catalin Drula, conducerea CNAIR a semnat cu reprezentantii Todini Costruzioni Generali S.p.A. contractul de proiectare si executie pentru „Drumul de legatura Autostrada A1 Arad -Timisoara - DN 69". Contractul in valoare de 189.571.920,62 lei fara TVA, a carui finantare este asigurata din fonduri europene nerambursabile, are o durata de 108 de luni, din care: 6 luni perioada de proiectare, 18 luni perioada de executie a lucrarilor si…