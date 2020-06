Stiri pe aceeasi tema

- A fost desemnat castigatorul pentru proiectarea si executia Tronsonului 4 al Drumului Expres Craiova-Pitesti, Asocierea S.C. SA&PE Construct S.R.L. - S.C. Spedition UMB S.R.L. - S.C. Tehnostrade S.R.L. (S.C. SA&PE Construct S.R.L. - Lider de asociere), cu pretul de 617.080.915,60 de lei, fara TVA, si…

- In ziua de 27 iunie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges au acționat pe raza municipiului Pitești și comunelor Albota, Bradu și Maracineni, pentru prevenirea si combaterea actelor de comert ilicit, dar și pentru verificarea modului de respectare a masurilor…

- A fost desemnat caștigatorul pentru proiectarea și execuția Tronsonului 3 al Autostrazii Craiova – Pitești (31,75 km). Vineri, au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect „Proiectare și Execuție Drum Expres Craiova – Pitești, Tronsonul…

- Ofertantul desemnat caștigator este asocierea de firme SC SA&PE Construct SRL - SC Spedition UMB SRL - SC Tehnostrade SRL. Prețul este 680,4 milioane de lei fara TVA. Prețul pe km de autostrada este de 55,5 milioane de lei fara TVA, (11,4 milioane de euro fara TVA), potrivit Mediafax.…

- Un microbuz a luat foc vineri dimineata pe autostrada A1, vehiculul arzand in intregime. Nu s-au inregistrat victime, cele patru persoane aflate in masina reusind sa se salveze.Conform ISU Giurgiu, in momentul izbucnirii focului, microbuzul se afla pe A 1 Bucuresti - Pitesti, la km 28.…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca argeșenii cu domiciliul in Pitești și localitațile limitrofe, pe timpul starii de alerta, se vor putea deplasa fara declarație pe proprie raspundere intr-o zona delimitata dupa cum urmeaza: municipiul Pitești, orașul Ștefanești și comunele Albota, Bascov,…

