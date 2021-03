CNAIR a anunțat că Porr Construct va proiecta și executa lotul 4 al autostrăzii Pitești-Sibiu CNAIR a anunțat pe ca a fost desemnat caștigatorul pentru proiectarea și execuția lucrarilor pe lotul 4 (Curtea de Argeș – Tigveni) al autostrazii Pitești-Sibiu. Acesta este Porr Construct, iar contractul are o valoare de 1,6 miliarde lei. „Avansam pe A1 Sibiu-Pitești! A fost anunțat caștigatorul Este o secțiune dificila cu o lungime de aproximativ 10 km, dintre care un tunel de 1,3 km, un nod rutier la Tigveni, 9 poduri și 3 pasaje.Constructorul desemnat este aceeași firma austriaca de pe lotul 1, Sibiu-Boița, unde lucrarile merg bine și sunt in termen, cu intenție de finalizare la sfarșitul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

