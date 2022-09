CNAB anunță lucrări pentru înlocuirea benzilor de bagaje din zona de sosiri. Sunt așteptate aglomerări Lucrarile de modernizare la patru dintre cele sase benzi pe fluxul de sosiri de la Otopeni incep de luni și sunt estimate sa dureze pana la jumatatea lunii februarie 2023, a anunțat luni Compania Naționala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-un comunicat citat de News.ro. Lucrarile se vor derula etapizat, iar investitia totala se va ridica la peste 3,2 milioane de euro, a anunțat CNAB. ”Primele benzi de bagaje inlocuite vor fi benzile 3 (etaj 1) si 4 (parter) ulterior urmand sa fie inlocuite, pe rand, si celelalte doua (1 si 2, ambele la etaj)”, a precizat compania. Aceste lucrari vor conduce la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

