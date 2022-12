CM de fotbal Qatar 2022. Croații, din nou pe podium. Croația-Maroc 2-1 (2-1). O repriza de fotbal, un final incins si cam si atat Ca majoritatea micilor finale, cea de ieri de la Al-Rayyan, a inceput furtunos, cu doui goluri in primele zece minute. Ambele urmare a unor lovituri libere, ambele inscrise de fundasi centrali, cu capul, din careu. Executantul croatilor a fost Majer, pasa s-a dus spre stanga la Perisic care l-a servit cu capul pe "mascatul" Gvardiol. Dupa doua minute, in partea cealalta Hakim Ziyech a fost la butoane, iar devierea decisiva spre capul lui Dari a apartinut lui... Livaja. Meciul a fost vioi, in continuare, iar fundasii din careu si cei doi portari… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Galeria n-a putut ajuta pe africani in fata unei echipe obosite, ce traieste din amintiri Maroc: Bono - Aguerd, Saiss, Mazraoui ('60-Attiah) – Amrabat- Ounahi ('81-Sabiri),Amallah – Ziyech, En Nesryi ('81-Hamdallah), Boufal ('65-Er Abdi): Selectioner: Walid Ragraoui Croatia: Livakovic – Juranovic,…