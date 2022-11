CM 2022 Qatar | Spania – Germania, meci de totul sau nimic Reprezentativele Spaniei și Germaniei se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21.00, pe stadionul „Al Bayt“ din Al-Khor, intr-un meci din etapa 2 a Grupei E. Este cel mai asteptat meci din faza grupelor de la Campionatul Mondial din Qatar, care vine cu provocari uriase pentru pariori dupa rezultatele celor doua reprezentative din partidele de debut. Descopera oferta Superbet de pariuri pentru grupele Mondialului din Qatar și alege-ți favoritele! Spania a inceput in forta turneul final din Golf si a demolat-o pe Costa Rica, de care a trecut cu 7-0, acesta putand fi și rezultatul cel mai mare de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

