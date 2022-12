Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Argentinei a castigat Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins formatia Poloniei cu scorul de 2-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadium 974 din Doha. Tot in aceasta seara, Mexicul a invins echipa Arabiei Saudite cu scorul de 2-1 (0-0), pe Lusail Stadium din Al Daayen,…

- Qatar a pierdut si ultimul meci al Campionatului Mondial pe care il gazduieste. Qatarezii au fost invinsi, scor 2-0, de Olanda, si sint eliminati din competitie. Selectionata Olandei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar din postura de cistigatoare a Grupei A, dupa…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Mirel Radoi, spera ca in finala Cupei Mondiale de fotbal, competitie care se desfasoara in aceasta perioada in Qatar, sa se intalneasca reprezentativele Angliei si Braziliei, potrivit Agerpres."Printre antrenamente ne facem timp sa urmarim si Cupa Mondiala.…

- Selectionata Frantei, campioana mondiala en titre, a invins formatia Australiei cu scorul de 4-1 (2-1), marti seara, pe Al Janoub Stadium din Al Wakrah, in meciul sau de debut Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

- Reprezentativa Danemarcei a remizat, marti, scor 0-0, cu selectionata Tunisiei, la Al Rayyan, in primul meci al Grupei D de la Cupa Mondiala de fotbal, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Federatia belgiana de fotbal (RBFA) a anunțat, marți, ca echipa naționala de fotbal nu va putea folosi al doilea sau set de tricouri pe care este imprimat cuvantul „Love” la turneul final al Cupei Mondiale din Qatar, in urma unei decizii a FIFA, informeaza AFP, citata de TVR . Aceasta mentiune „Love”…

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) ''ne-a obligat sa nu purtam'' banderola curcubeu, a regretat olandezul Davy Klaassen dupa victoria selectionatei tarii sale in fata Senegalului (scor 2-0), luni la Doha, intr-o partida din cadrul Grupei A a Cupei Mondiale 2022. Fii la curent cu cele mai…

- Federatia engleza de fotbal (FA) a fost avertizata de catre FIFA ca risca „sanctiuni sportive”, care includ un cartonas galben pentru Harry Kane, in cazul in care capitanul Angliei va purta banderola „OneLove” la meciul cu Iranul programat luni.