- Selecționerul Cosmin Contra e dezamagit dupa eliminarea Spaniei de la Cupa Mondiala in dauna Rusiei (1-1 / 3-4 dupa penalty-uri). Antrenorul e convins ca daca Julen Lopetegui n-ar fi plecat, Spania ar fi avut o alta fața la acest Mondial. "E clar ca Spania n-a jucat bine niciun meci la acest CM, in…

- Parcursul fara greseala al Rusiei la Cupa Mondiala, cu victorii in fata Arabiei Saudite si Egiptului in Grupa A, se va incheia in partida cu Uruguayul, conform vidrei oracol Harry de la Soci, care a ghicit primele succese ale gazdelor, relateaza Reuters. Rusia, care a invins Arabia Saudita…

- Selectionerul echipei de fotbal a Rusiei, Stanislav Cercesov, a marturisit in conferinta de presa de joi ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a sunat sa il felicite pentru debutul excelent la Cupa Mondiala pe care o gazduieste tara sa, 5-0 cu Arabia Saudita. ''Seful statului m-a sunat pentru a…

- Inainte de inceperea Cupei Mondiale FIFA 2018 președintele Republicii Moldova s-a intalnit cu omologul sau Vladimir Putin. In acest sens, a ținut sa-i ureze succes și performanțe echipei ruse.

- Real Madrid a anuntat ca selectionerul nationalei Spaniei, Julen Lopetegui, va fi noul antrenor al echipei, dupa Cupa Mondiala din Rusia. “Real Madrid anunta ca Julen Lopetegui va fi antrenorul primei echipe in urmatoarele trei sezoane. Julen Lopetegui se va alatura clubului dupa participarea echipei…

- Primul scandal de dopaj la Cupa Mondiala de fotbal vizeaza Rusia! Cu doua saptamani pana la startul turneului final, fostul șef al laboratorului antidoping din Federatia Rusa Grigori Rodcenkov a facut o dezvaluire surprinzatoare.

- Tehnicianul echipei Zenit Sankt Petersburg, Roberto Mancini, va fi numit selectioner al Italiei pana la 20 mai, anunta, marti, presa italiana, potrivit news.ro.Sky Italia anunta ca oficialii federatiei au ajuns la un acord cu Mancini, dupa refuzual lui Carlo Ancelotti de a prelua Squadra Azzura.…