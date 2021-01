Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea ET7, la un eveniment organizat in orasul Chengdu, din vestul Chinei, a avut loc in timp ce compania americana Tesla a inceput sa comercializeze pe piata chineza SUV-ul Model Y, fabricat in China. Pe piata chineza, sedanurile si SUV-urile reprezinta circa 46% din vanzarile totale de vehicule.…

- Trei noi tamvaie produse de Astra Arad vor fi predate de Primaria Cluj-Napoca catre Compania de Transport Public din Cluj. In total, 24 de tramvaie noi vor circula pe strazile orașului. Predarea va fi aprobata de consilierii locali, saptam&ac

- ​Permisele auto și certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor vor fi livrate la domiciliul solicitanților de Poșta Româna și în urmatorii 2 ani, a anunțat luni operatorul național poștal, care a câștigat prin licitație un contract de peste 27,31 milioane lei cu Regia…

- ANUNȚ CTP Cluj-Napoca: Cluj-Napoca este singurul oras din Romania in care transportul public cu tractiune electrica nu s-a diminuat dupa anul 1990, desi in alte orase au fost desfiintate partial sau in intregime retelele de transport electric cu troleibuze sau tramvaie. Mijloacele de transport public…

- Compania de Transport Public anunța ca, de saptamana viitoare, rețeaua de troleibuze din Cluj-Napoca se va extinde cu inca patru linii.Cele 4 linii noi de troleibuz care au fost realizate in acest an si care vor fi puse in functiune luni 2 noiembrie 2020 sunt Linia 2 , Linia 10 , Linia 14 si Linia 23.…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca va pune în circulație primele patru garniture noi de tramvai, fabricate în România. Vor fi puse în circulație începând cu data de 28 octombrie, miercuri. Acestea fac parte dintr-un…

- Blue Air introduce, incepand din martie 2021, 13 rute noi care vor conecta Clujul cu destinatii-cheie din Europa, a anuntat compania aeriana, intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.Astfel, Blue Air va opera, incepand cu luna martie 2021, zboruri directe catre 13 destinatii cheie din…

- Huawei construieste un nou centru de cercetare si dezvoltare la Budapesta, iar cooperarea intre Ungaria si China este mai buna ca niciodata, a declarat ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto, la manifestarea jubiliara a companiei Huawei, organizata marti, la…