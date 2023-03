Clujenii de la NTT Data, un paravan de-al fugarului Sebastian Ghiță și un fost inculpat DNA digitalizează România In aceasta vara Platforma Software Centralizata pentru Identificare Digitala (PSCID), un proiect care face parte din demersul intitulat generic ”Digitalizarea Romaniei” ar trebui sa fie finalizat. De realizarea proiectului in valoare de peste 74 milioane lei (74.323.197 lei, fara TVA) se ocupa clujenii de la NTT Data in colaborare cu alte doua societați care aparțin unor persoane controversate. Una dintre firme, DIGITIZE TECH SRL aparține unui fost colaborator de-a fostului deputat condamnat penal pentru corupție, Sebastian Ghița. In cealalta firma, SOLVIT NETWORKS SRL, printre acționari se regasește… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

