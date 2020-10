Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost bagata cu forța intr-o ambulanța, astazi, dupa ce a fost prinsa de un echipaj de Poliție ca nu purta masa de protecție și a refuzat sa se legitimeze, devenind agresiva cu agenții de poliție. Totul s-a intamplat, astazi, pe o strada aglomerata din Cluj-Napoca, acolo unde femeia in varsta…

- Polițiștii din Olt au prins un barbat de 30 de ani, pe numele caruia exista un mandat european de arestare emis de autoritațile italiene, pentru exploatarea prostituției.Potrivit IPJ Olt, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale cu sprijinul celor din cadrul Postului de Poliție Sprancenata au…

- Subprefectul judetului Braila Simona Draghincescu, delegat cu atributii de prefect, a afirmat, vineri, ca vor fi amendati toti candidatii la alegerile locale care nu vor purta masca in timpul activitatilor de campanie si vor depasi numarul maxim de persoane prevazut de lege. "Autoritatile…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 24.08.2020: cazuri confirmate pozitiv – 603; cazuri vindecate și externate – 453; in carantina la domiciliu – 390 de persoane; in carantina instituționalizata – 27…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 18.08.2020: cazuri confirmate pozitiv – 549; cazuri vindecate și externate – 425; in carantina la domiciliu – 348 de persoane; in carantina instituționalizata – 0…

- Italia a decis sa impuna restricții pe fondul creșterii cazurilor de COVID 19, inclusiv inchiderea discotecilor in plin sezon turistic.Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in Italia a crescut la valorile inregistrare in luna mai, adica 479 intr-o singura zi.Autoritatile sanitare sunt ingrijorate…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 01.08.2020: cazuri confirmate pozitiv – 404; cazuri vindecate și externate – 295; in carantina la domiciliu – 3.991 de persoane; in carantina instituționalizata –…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 28.07.2020: cazuri confirmate pozitiv – 391; cazuri vindecate și externate – 269; in carantina la domiciliu – 3.929 de persoane; in carantina instituționalizata –…