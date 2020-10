Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ajuns in stare grava la spital dupa ce și-a prins piciorul intr-un utilaj agricol. Incidentul s-a produs in localitatea Padureni din județul Cluj. Victima a fost ajutata de colegii de munca sa-și scoata piciorul din utilajul agricol și apoi a fost trimisa la spital, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- In jurul orei 11.50 , polițiștii din cadrul Postului de Poliție Suraia au fost anunțați cu privire la faptul ca in raul Siret se afla un barbat. Imediat, echipajul de poliție care a ajuns la fața locului, impreuna cu un reprezentant al SVSU din cadrul Primariei Suraia, au scos barbatul la mal, i-au…

- Iata dovada ca nu știi niciodata ce poți pați. In timpul unei banale plimbari cu cațelul, un barbat s-a trezit lovit de o pisica picata de la balconul unui apartment. Omul s-a prabușit și și-a pierdut cunoștința pe loc, iar ulterior a avut nevoie de ingrijiri medicale intense.

- Teribilul accident de circulatie s-a produs in noaptea de 13 spre 14 august, la intrare in municipiul Radauti, judetul Suceava. In autoturismul cazut de pe pod se aflau trei persoane. Una a ramas incarcerata. Soferul si pasagerii au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- O femeie de 59 de ani a fost lovita pe strada Gagarin de un automobil. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 8:30, in satul Sucleia, raionul Slobozia, scrie presa din stanga Nistrului .

- Un tanar de 18 ani a ajuns in stare grava la spital joi dimineata, dupa ce a cazut de pe un pod cu o masina furata. Masina a luat foc si a fost distrusa in totalitate.Potrivit IPJ Buzau, in timp ce conducea autoturismul pe DN10, pe directia Buzau catre Brasov, un tanar de 18 ani, din Berca,…

- Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Argeș s-a stabilit ca, un barbat de 29 de ani din Radauți care conducea un autoturism pe DN7 C, in localitatea Arefu, nu ar fi adaptat viteza intr-o curba la stanga și, in condiții de carosabil umed, a parasit…