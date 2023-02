Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 12 februarie 2023, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau impreuna cu un reprezentant al Ocolului Silvic Valea Ampoiului, au depistat 8 barbați care foloseau un excavator, in zona denumita popular ”Jidodina”, situata pe raza localitații Valea Vințului. In urma…

- FOTO| FLAGRANT intr-o zona protejata arheologic din Alba: Amenda de 25.000 de lei și 4 detectoare de metale confiscate FOTO| FLAGRANT intr-o zona protejata arheologic din Alba: Amenda de 25.000 de lei și 4 detectoare de metale confiscate Polițiștii au confiscat 4 detectoare de metale și au aplicat o…

- Membrii asociației de pescari, Aqua Crisius, a depistat, joia trecuta, in flagrant o persoana care comercializa, complet ilegal și imoral, pește in piața agroalimentara din Municipiul Beiuș.

- Un chinez a fost prins drogat la volan de catre polițiștii din Campia Turzii, care au descoperit și faptul ca acesta avea un permis de conducere fals. ”La data de 16 ianuarie a.c., in jurul orei 08.50, un barbat in varsta de 35 de ani, cetațean chinez, care se deplasa cu un autoturism pe strada [...]…

- Un barbat din Suceava a ajuns dupa gratii chiar in ziua de Craciun. A fost reținut de polițiști duminica dimineața, in timp ce ridica de la o firma de transport un colet in care se afla și aproximativ un kilogram de cocaina. Drogurile fusesera trimise tot de el, cu cateva zile inainte, din Belgia, spun…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat, in flagrant delict, un barbat, de 35 de ani, care intentiona sa vanda articole pirotehnice din categorii nedestinate publicului larg. In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala.Potrivit IPJ Constanta, in cursul zilei…

- DIICOT anunța printr-un comunicat de presa ca Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești instrumenteaza un dosar in care un barbat a fost Post-ul DAMBOVIȚA: Un barbat a fost prins in flagrant vanzand droguri unei minore apare prima…

- RETINUT… Un barbat din Rosiesti a incercat sa se „specializeze” in furturi, insa dupa doua „lovituri” a fost prins in flagrant delict. Pe 11 noiembrie, un echipaj de jandarmi l-a observat in timp ce luase de pe rafturile unui centru comerical mai multe bunuri si incerca sa paraseasca incinta fara a…