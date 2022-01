Cluj: Tineri din Timiş au înşelat mai multe persoane cu 100.000 de lei prin fals informatic Doi tineri din judetul Timis au fost prinsi de politistii clujeni dupa ce au inselat mai multe persoane cu aproximativ 100.000 de lei prin fals informatic. Potrivit IPJ Cluj, este vorba de o femeie de 24 de ani si un barbat de 25 de ani, din comuna Moravita, judetul Timis. Politistii spun ca, in perioada septembrie-noiembrie 2021, acestia ar fi postat pe un site cu specific comercial mai multe anunturi fictive privind vanzarea de placi video si statii de minat criptomonede, fiind transmise cumparatorilor facturi proforma false, dupa care ar fi solicitat plata in avans a produselor, in diverse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

