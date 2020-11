Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj a aplicat anul trecut o amenda de 50.000 de lei Spitalului CFR din Cluj-Napoca, pentru lipsa autorizatiei de securitate la incendiu. Duminica, in aceasta unitate spitaliceasca a izbucnit un incendiu. "In urma ultimului control executat de catre ISU Cluj, la data de 21.11.2019, la Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca, s-a constatat faptul ca, desi au fost emise doua avize de securitate la incendiu, in 2009 - Aviz pentru modernizarea sectiei ORL si oftalmologie - extindere in regim D+P+M, recompartimentari, reorganizari, si in 2015 - Aviz pentru modernizare…