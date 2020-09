Stiri pe aceeasi tema

- In Cluj, stilul de viața sanatos se promoveaza in moduri inedite. Timp de doua saptamani, clujenii pot sa obțina un bilet de autobuz fara niciun ban. E de ajuns sa faca 20 de genuflexiuni. „Biletul de sanatate”, așa cum este numit simbolic, va putea fi folosit pentru o calatorie in reteaua de transport…

- Barbatul a fost vazut intr-un autobuz britanic, care circula de la Swinton la Manchester. Un pasager povestește ca a crezut ca barbatul purta o „masca funky”, apoi a observat ca „masca mișca”, scrie BBC. Șefii companiei de transport au confirmat incidentul și au spus ca „un șarpe nu este o masca de…